Nel cuore di Roma si celano storie misteriose e leggende che attraversano i secoli. Tra queste, le tre notti in cui i morti sembravano tornare al Foro Traiano, svelando segreti nascosti e affascinanti misteri legati alla città eterna. Un racconto che affonda le radici nel passato, alimentando il fascino intramontabile della capitale italiana.

© Cultweb.it - Le 3 notti in cui i morti tornavano a Roma: il segreto nascosto nel Foro Traiano

Le leggende nere accompagnano da sempre la storia delle città più antiche del mondo, e Roma, da questo punto di vista, rappresenta un caso unico. La sua storia millenaria e stratificata, infatti, ha generato una vastità di racconti esoterici che poche altre capitali possono vantare, storie che si intrecciano con i monumenti, le piazze e i vicoli della Città Eterna. Il ruolo di guida del mondo occidentale avuto da Roma per molti secoli emerge da ogni angolo del tessuto urbano. Passeggiare tra i vicoli del centro storico significa immergersi in un mix straordinario di stili architettonici: rovine imperiali che si fondono con palazzi barocchi, obelischi egizi che svettano accanto a esempi di architettura ellenica. Cultweb.it

