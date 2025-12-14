Le 3 notti in cui i morti tornavano a Roma | il segreto nascosto nel Foro Traiano
Nel cuore di Roma si celano storie misteriose e leggende che attraversano i secoli. Tra queste, le tre notti in cui i morti sembravano tornare al Foro Traiano, svelando segreti nascosti e affascinanti misteri legati alla città eterna. Un racconto che affonda le radici nel passato, alimentando il fascino intramontabile della capitale italiana.
Le leggende nere accompagnano da sempre la storia delle città più antiche del mondo, e Roma, da questo punto di vista, rappresenta un caso unico. La sua storia millenaria e stratificata, infatti, ha generato una vastità di racconti esoterici che poche altre capitali possono vantare, storie che si intrecciano con i monumenti, le piazze e i vicoli della Città Eterna. Il ruolo di guida del mondo occidentale avuto da Roma per molti secoli emerge da ogni angolo del tessuto urbano. Passeggiare tra i vicoli del centro storico significa immergersi in un mix straordinario di stili architettonici: rovine imperiali che si fondono con palazzi barocchi, obelischi egizi che svettano accanto a esempi di architettura ellenica. Cultweb.it
Serata Zombicide La Notte dei Morti Viventi Zombicide La Notte dei Morti Viventi (Organizzatrice Sabrina Ferri) Vieni a combattere contro orde di Zombie per salvare l'umanità alle nostre serate Zombicide. - 1 tavolo - Fino a 6 giocatori Zombicide La Notte dei M - facebook.com facebook