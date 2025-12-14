L’azienda in pressing sulle banche Strategie diverse per il maxi buco Ma il rischio d’impresa preoccupa

L’azienda Conerobus si trova in una fase critica, con il rischio d’impresa evidenziato dal Collegio Sindacale e una situazione di incertezza crescente. Le banche sono sotto pressione, adottando strategie diverse per affrontare il maxi buco finanziario. La complessità della situazione solleva preoccupazioni sul futuro dell’azienda e sulle possibili ripercussioni sul settore.

La situazione di Conerobus, in pieno rischio d’impresa come sottolineato dal Collegio Sindacale, è avvolta dalla confusione. Da una parte l’azienda tratta con banche per assorbire il debito e convincerle a darle fiducia, anche se prima il mondo finanziario chiede che sia pagata entro l’anno almeno la maxi-rata, base da cui poter ragionare e ripartire; dall’altra i soci che detengono il grosso del capitale sociale si muovono su percorsi differenti e probabilmente incompatibili su come affrontare il buco da quasi 1,6 milioni di euro del consuntivo al 31 dicembre 2024. Da una parte la Provincia di Ancona (socio al 31% di quote) che ha già annunciato di accantonare la sua quota parte, pari a circa 350mila euro, somma utile per tamponare l’eventuale e reiterata perdita dell’esercizio anche nel 2025 – e i segnali sono preoccupanti in tal senso – e anche per un possibile aumento di capitale. Ilrestodelcarlino.it

Banche, ecco come il taglio dei tassi cambierà le strategie e i controlli nei grandi istituti. L’analisi di McKinsey - Le trimestrali in arrivo saranno il primo test su come le banche europee stanno affrontando i ribassi voluti dalla Bce. milanofinanza.it

Banche italiane, la strategia di Barclays per il 2026: ecco i titoli da avere in portafoglio - Finito il vento a favore dei tassi, gli analisti consigliano selettività: focus su dividendi e solidità per battere il mercato. it.benzinga.com