Lavori sulla ferrovia | chiude il passaggio a livello per una settimana

A Seveso, i lavori sulla rete ferroviaria comportano la chiusura totale del passaggio a livello di via Milano e via San Carlo, prevista da lunedì 15 a sabato 20 dicembre. La chiusura sarà attiva 24 ore su 24, per consentire i lavori di manutenzione e miglioramento della linea ferroviaria.

© Monzatoday.it - Lavori sulla ferrovia: chiude il passaggio a livello per una settimana

