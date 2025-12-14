L'articolo esplora l'esperienza di Lorenzo Calegari e Valentina De Vico, che lavorano per Singapore restando a Pontremoli. Durante l'incontro ‘Navigare le professioni digitali’ del progetto ‘Boost’, hanno condiviso le loro esperienze di lavoro remoto e le sfide legate alle professioni digitali in un contesto internazionale.

Lorenzo Calegari e Valentina De Vico hanno portato le loro esperienze personali e professionali all’incontro ‘Navigare le professioni digitali’ del progetto ‘Boost. Orientamento, abilità, competenze’ all’Accademia La Spezia, organizzato da Fondazione Carispezia e dedicato all’orientamento scolastico, formativo e lavorativo degli under 30. L’obiettivo era offrire una panoramica sulle possibilità delle professioni digitali e sui primi passi per accedere al mondo del lavoro. E Calegari e De Vico hanno raccontato le loro esperienze, dal liceo all’università, fino al lavoro che oggi svolgono da remoto. Lanazione.it

Lavorare senza... ufficio: "Opero per Singapore restando a Pontremoli" - Le esperienze di Lorenzo Calegari e Valentina De Vico di ‘Startworking’ "Un modello di vita alternativo di nomadi digitali che punta al ripopolamento". msn.com