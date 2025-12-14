Lava i vestiti vecchi e trova il biglietto vincente della scommessa dopo 16 anni L’uomo corre in agenzia per riscuotere il premio di 70 euro

Dopo 16 anni, un uomo ha ritrovato un biglietto vincente mentre lavava i vestiti vecchi. La scoperta inattesa lo ha portato a correre in agenzia per riscuotere il premio di 70 euro, regalando una sorpresa che ha cambiato la sua giornata. Un episodio che dimostra come le piccole cose possano riservare grandi sorprese.

Mentre stava lavando i vestiti vecchi, un uomo ha scoperto un tagliando che gli ha svoltato la giornata. Era il biglietto della vincita di una scommessa realizzata 16 anni fa. Il fortunato scommettitore si è recato a riscuotere 60 sterline (circa 70 euro), con grande stupore da parte degli addetti allo sportello, come ha riportato il tabloid The Sun. Lo scommettitore si era dimenticato di incassare la vincita finché non si è ritrovato, mentre stava lavando i vestiti, la ricevuta vincente. La scommessa era stata piazzata sulla vittoria di Denman all’Hennessy Gold Cup Chase a 51 otto giorni prima della gara, il 28 novembre 2009. Ilfattoquotidiano.it

