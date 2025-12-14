Lava i vestiti vecchi e trova il biglietto vincente della scommessa dopo 16 anni L’uomo corre in agenzia per riscuotere il premio di 70 euro

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 16 anni, un uomo ha ritrovato un biglietto vincente mentre lavava i vestiti vecchi. La scoperta inattesa lo ha portato a correre in agenzia per riscuotere il premio di 70 euro, regalando una sorpresa che ha cambiato la sua giornata. Un episodio che dimostra come le piccole cose possano riservare grandi sorprese.

Mentre stava lavando i vestiti vecchi, un uomo ha scoperto un tagliando che gli ha svoltato la giornata. Era il biglietto della vincita di una scommessa realizzata 16 anni fa. Il fortunato scommettitore si è recato a riscuotere 60 sterline (circa 70 euro), con grande stupore da parte degli addetti allo sportello, come ha riportato il tabloid The Sun. Lo scommettitore si era dimenticato di incassare la vincita finché non si è ritrovato, mentre stava lavando i vestiti, la ricevuta vincente. La scommessa era stata piazzata sulla vittoria di Denman all’Hennessy Gold Cup Chase a 51 otto giorni prima della gara, il 28 novembre 2009. Ilfattoquotidiano.it

lava vestiti vecchi trovaTrova la bolletta vincente dopo 16 anni mentre lava i vestiti vecchi: si presenta a riscuotere - Sono passati quasi 6000 giorni da quando la scommessa era stata piazzata, il giocatore ha ritrovato la bolletta solo adesso mentre lavava i suoi vestiti ... fanpage.it

Riciclo dei rifiuti tessili, siamo indietro. Ma con eco-design e Qr code per i vestiti vecchi il futuro sarà nuovo - Ma diventa più frequente quando i rifiuti da smaltire sono i vestiti vecchi che abbiamo in casa ... corriere.it

lava i vestiti vecchi e trova il biglietto vincente della scommessa dopo 16 anni l8217uomo corre in agenzia per riscuotere il premio di 70 euro

© Ilfattoquotidiano.it - Lava i vestiti vecchi e trova il biglietto vincente della scommessa dopo 16 anni. L’uomo corre in agenzia per riscuotere il premio di 70 euro

Non buttare via la lavatrice, a volte basta pulire solo il filtro

Video Non buttare via la lavatrice, a volte basta pulire solo il filtro