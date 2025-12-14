L’Autorità garante finanzia 27 comuni per restituire spazi pubblici a bambini e ragazzi | 810 mila euro per il progetto Strade in gioco

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha stanziato 810 mila euro a favore di 27 comuni italiani per il progetto “Strade in gioco”, finalizzato a riqualificare spazi pubblici e promuovere ambienti più sicuri e accoglienti per bambini e ragazzi. Questi interventi mirano a favorire il gioco e la socializzazione nelle aree urbane.

