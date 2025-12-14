L’Autorità garante finanzia 27 comuni per restituire spazi pubblici a bambini e ragazzi | 810 mila euro per il progetto Strade in gioco

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha stanziato 810 mila euro a favore di 27 comuni italiani per il progetto “Strade in gioco”, finalizzato a riqualificare spazi pubblici e promuovere ambienti più sicuri e accoglienti per bambini e ragazzi. Questi interventi mirano a favorire il gioco e la socializzazione nelle aree urbane.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha stanziato 810 mila euro destinati a 27 comuni italiani per realizzare interventi di riqualificazione urbana dedicati ai minorenni. L'articolo . Orizzontescuola.it Sara Cinque è stata nominata Legal Officer presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorità Antitrust), assumendo un ruolo centrale nel presidio delle normative su concorrenza, tutela dei consumatori e regolazione dei mercati. Con una sol - facebook.com facebook