L’auto si schianta contro la roccia | 3 giovani feriti

Tre giovani sono rimasti feriti dopo che la loro auto ha perso il controllo e si è schiantata contro una roccia lungo la strada statale 350 a Folgaria. L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica 14 dicembre, e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e garantire la sicurezza.

Ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un pezzo di roccia: è questa una prima ricostruzione di un incidente avvenuto stamattina, domenica 14 dicembre, lungo la strada statale 350 nel territorio comunale di Folgaria. Lo schianto ha visto il coinvolgimento di un unico mezzo con a bordo. Trentotoday.it Perde il controllo dell'auto, sbanda e si schianta contro una roccia, momenti di paura: 3 ragazzi coinvolti, in azione i soccorsi - Sono stati momenti di paura quelli vissuti nelle prime ore di questa mattina da tre ragazzi di 25, 24 e 21 anni che sono rimasti coinvolti in un incidente. ildolomiti.it

Local Team. . Grave incidente sulla A8 sabato sera all'altezza della barriera di Gallarate. Un'auto si è schiantata in pieno contro il guard-rail a lato carreggiata. A bordo un uomo di 42 anni, trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi - facebook.com facebook

#Terni: si #schianta con l’ #auto contro un #locale in via #Campofregoso e poi #fugge umbriaon.it/terni-si-schia… #Umbria #incidentestradale #indagini x.com

© Trentotoday.it - L’auto si schianta contro la roccia: 3 giovani feriti