Lautaro a Sky | Cerco sempre di dare il massimo felice per il gol e per i tre punti

Lautaro Martinez ha parlato a Sky dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa a Marassi, esprimendo la sua soddisfazione per il gol segnato e i tre punti conquistati. La vittoria ha permesso ai nerazzurri di salire in testa alla classifica di Serie A, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e l'impegno.

Lautaro interviene ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post partita di Inter-Genoa. Tre punti importantissimi, che permettono ai nerazzurri di occupare la prima posizione della classifica di Serie A. Di seguito, le dichiarazioni del capitano nerazzurro: GOL SEGNATO – «Sicuramente fare gol ed aiutare la squadra è importante. Cerco sempre di dare il massimo. Quando arrivano gol come questo è sempre bello, dunque sono felice».