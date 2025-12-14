Lautaro Martínez commenta il successo dell'Inter a Marassi, evidenziando l'importanza di essere tornati in testa alla classifica. In un'intervista a DAZN, l'attaccante nerazzurro sottolinea la concentrazione sulla propria squadra e la determinazione a continuare a migliorare, mantenendo alta la concentrazione sugli obiettivi stagionali.

© Internews24.com - Lautaro a DAZN: «Importantissimo essere tornati in testa, pensiamo solo a noi stessi»

Inter News 24 Lautaro analizza il successo di Marassi dopo Genoa-Inter, sottolineando la volontà di portare i nerazzurri sempre più in alto. Dopo il successo per 1-2 al Ferraris contro il Genoa, Lautaro Martínez, attaccante argentino classe 1997 e capitano dei nerazzurri, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN. Una vittoria pesante, che ha permesso al gruppo di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida dell’Inter, di tornare in testa alla classifica, lanciando un segnale chiaro al campionato. Il capitano ha messo l’accento sull’importanza del risultato e sull’atteggiamento della squadra, capace di reagire alle difficoltà e di restare focalizzata sugli obiettivi stagionali. Internews24.com

Lautaro sarà squalificato? Il legale: «Rischia due giornate, ci sono aggravanti. La squalifica non è retroattiva» - Il caso Lautaro prosegue e potrebbe concludersi con una squalifica per l’attaccante argentino. ilmessaggero.it

DAZN - Inter, Lautaro Martinez: "Dimostrata tutta la nostra forza contro una squadra forte, vittoria importantissima" - Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Como: "Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, affrontando una squadra con un allenatore c ... napolimagazine.com