Laurienté un palo e un gol contro il Milan | Potevo fare due gol speriamo la prossima volta

Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, ha commentato la sua prestazione nella partita contro il Milan, terminata con un palo e un gol. Intervistato a 'DAZN' al 90', ha espresso il desiderio di poter segnare ancora in futuro, evidenziando la sua voglia di migliorarsi e contribuire alla squadra.

