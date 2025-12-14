laura nolte apre la tripletta tedesca nel bob a 2 a lillehammer e scappa in classifica generale

Laura Nolte apre la tripletta tedesca nel bob a 2 a Lillehammer, conquistando il terzo appuntamento della Coppa del Mondo 2025-2026. La gara si è conclusa con un podio tutto tedesco, consentendo a Nolte di aumentare il suo vantaggio in classifica generale.

Tripletta tedesca in Scandinavia. Laura Nolte, infatti, si è aggiudicata la gara di bob a 2 di Lillehammer (Norvegia) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di bob 2025-2026, con un podio tutto tedesco. Non solo, Laura Nolte ha centrato il terzo successo consecutivo in questa stagione, mettendo in chiaro le sue intenzione di alzare al cielo la Sfera di Cristallo a fine anno. Sul budello scandinavo, laddove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici invernali del 1994, Laura Nolte ha vinto la gara odierna con il tempo di 1:43.49 (nella prima manche miglior tempo in 51.72, replica nella seconda in 51. Oasport.it

Laura Nolte domina la gara di Igls di bob a 2 e allunga in classifica generale su Kaysha Love - Innsbruck (Austria) valevole come secondo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 ... oasport.it