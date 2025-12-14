L’Archivio storico di Monza conserva oltre seimila fascicoli che testimoniano la storia della città dal XII secolo al Novecento. Tra documenti significativi, spiccano l’atto di nascita del San Gerardo e la grazia concessa a Paolo Appiani dal feldmaresciallo Radetzky, offrendo uno sguardo approfondito sugli eventi e le personalità che hanno segnato il passato monzese.

L’Archivio storico di Monza è un patrimonio di oltre seimila fascicoli che raccontano la città dal XII secolo al Novecento. Sito in via Enrico da Monza 4, a pochi passi dal Nei, viene gestito dalla cooperativa archivistica Caeb, ed è accessibile tre mattine alla settimana - lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 - come luogo di consultazione e di studio. Ma anche di emozioni: sfogliare quei documenti significa ritrovare le radici della città, riconoscere i volti e le vicende che l’hanno modellata. Il documento più antico conservato è la Carta conventionis del 1174, l’atto di nascita dell’ospedale San Gerardo. Ilgiorno.it

