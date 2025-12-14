L’atto di nascita del San Gerardo e la grazia concessa a Paolo Appiani dal feldmaresciallo Radetzky
L’Archivio storico di Monza conserva oltre seimila fascicoli che testimoniano la storia della città dal XII secolo al Novecento. Tra documenti significativi, spiccano l’atto di nascita del San Gerardo e la grazia concessa a Paolo Appiani dal feldmaresciallo Radetzky, offrendo uno sguardo approfondito sugli eventi e le personalità che hanno segnato il passato monzese.
L’Archivio storico di Monza è un patrimonio di oltre seimila fascicoli che raccontano la città dal XII secolo al Novecento. Sito in via Enrico da Monza 4, a pochi passi dal Nei, viene gestito dalla cooperativa archivistica Caeb, ed è accessibile tre mattine alla settimana - lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 - come luogo di consultazione e di studio. Ma anche di emozioni: sfogliare quei documenti significa ritrovare le radici della città, riconoscere i volti e le vicende che l’hanno modellata. Il documento più antico conservato è la Carta conventionis del 1174, l’atto di nascita dell’ospedale San Gerardo. Ilgiorno.it
