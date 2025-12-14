L’ATP ha pubblicato la classifica delle 10 migliori performance nel 2025, con Jannik Sinner che si distingue nettamente davanti a Alcaraz. Il circuito internazionale si trova in pausa, mentre i tennisti si preparano per la prossima stagione e gli Australian Open 2026, puntando a consolidare i propri risultati e migliorare le proprie performance.

L'ATP stila un elenco delle migliori 10 performance nel 2025: Jannik Sinner svetta nettamente davanti ad Alcaraz

Il massimo circuito internazionale del tennis è in un momento di pausa. I tennisti sono alle prese con la preparazione off-season, per essere pronti al via della prossima stagione, a partire dagli Australian Open 2026. Un’annata che ha vissuto sui riscontri di due grandi dominatori: lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due si sono divisi la torta degli Slam (2 a testa) e hanno posto sovente il loro marchio nei tornei di maggior rilievo. L’iberico ha concluso con 8 titoli e la vetta della classifica mondiale, mentre l’altoatesino si è portato a casa sei titoli, tra cui le ATP Finals e Wimbledon. Oasport.it

