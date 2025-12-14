L’Atalanta si fa il miglior regalo | tre punti per riprendere la corsa in campionato

L’Atalanta torna alla vittoria nel Christmas match, indossando la maglia celebrativa. Con una prestazione convincente, i nerazzurri conquistano tre punti fondamentali per risollevare la propria classifica, superando un Cagliari determinato. Un risultato che rappresenta un regalo di Natale importante per la squadra, pronta a riprendere slancio nel campionato.

Nel Christmas match e con addosso la maglia celebrativa, l’ Atalanta torna a vincere anche in campionato superando un coriaceo Cagliari. Dopo le fatiche di Champions era importantissimo riprendere la corsa anche in campionato e stavolta la Dea non ha fallito. leggi anche. 15ª giornata Per festeggiare il Natale basta Scamacca: l’Atalanta batte il Cagliari 2-1. La stessa formazione di martedi: Palladino punta sulla continuità. E tutto sembra partire per il meglio perché dopo pochi minuti siamo già in vantaggio grazie ad una deviazione di tacco di Scamacca. Bene, ecco il mio regalo di Santa Lucia. Bergamonews.it

IL MIGLIORE DEL CAGLIARI Nella sfida contro l'Atalanta il nostro MVP del Cagliari powered by Rafel Alghero è stato Sebastiano Esposito, sempre più protagonista dei rossoblù di Pisacane. Questa la sua pagella: «Vede calcio in ogni posizione del campo, - facebook.com facebook