L' Atalanta piega il Cagliari 2-1

L'Atalanta supera il Cagliari con un risultato di 2-1, conquistando tre punti importanti. La squadra bergamasca apre le marcature all'11' grazie a una deviazione di tacco di Scamacca, mantenendo il controllo del gioco e creando diverse occasioni da gol nel corso della partita.
Finisce 2-1 il match tra Atalanta e Cagliari. La Dea passa in vantaggio all'11' con una deviazione di tacco di Scamacca e ha poi altre 3-4 occasioni da gol. Nella ripresa crescono i sardi che al 75' pareggiano con Gaetano su grande azione di Sebastiano Esposito. Ma sei minuti dopo si scatena Scamacca che riporta avanti i bergamaschi. La squadra di Palladino sale a 19 punti, quella di Pisacane resta ferma a 14. Palladino: "Servono anche vittorie sporche". "Fisicamente abbiamo pagato la settima partita in tre settimane, ma sono soddisfatto della reazione dopo il pareggio del Cagliari e dell'approccio partendo forte e dominando il primo tempo". Ilgiornale.it
