L’Atalanta ha ripreso a volare | cinque vinte su sei Palladino | Vincere aiuta a vincere

L'Atalanta ha ritrovato il ritmo vincente sotto la guida di Raffaele Palladino, con cinque successi nelle ultime sei gare. La squadra bergamasca mostra segnali positivi di crescita e determinazione, consolidando la propria posizione in campionato. Un momento di rilancio che testimonia la volontà di ottenere risultati importanti per il proseguimento della stagione.

Bergamo, 14 dicembre 2025 – Cinque vittorie in sette partite di gestione Raffaele Palladino per l’Atalanta. Ma dopo la sconfitta all’esordio a Napoli sono arrivate cinque vittorie in sei partite, intervallate solo dall’inopinata sconfitta di otto giorni fa a Verona. Battute Eintracht Francoforte, Fiorentina, Genoa (in Coppa Italia), Chelsea e Cagliari. L’effetto Palladino c’è e si sente. Cifre alla mano: 15 punti in 7 partite tra campionato, Champions e Coppa Italia. E 15 gol realizzati in sette partite. “Sicuramente vincere aiuta a vincere, abbiamo fatto 4 vittorie in casa e creare l'entusiasmo a Bergamo e’ fondamentale”, ha spiegato ieri sera il 41enne tecnico campano, commentando il successo casalingo, di carattere e sofferenza, per 2-1 contro il Cagliari. Sport.quotidiano.net

