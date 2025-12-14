L' Atalanta batte il Cagliari 2-1 doppietta di Scamacca

L'Atalanta torna alla vittoria in campionato battendo il Cagliari 2-1, grazie a una doppietta di Scamacca. La squadra di Gasperini riprende il ritmo dopo il successo in Champions League contro il Chelsea, mentre Gaetano prova a riaprire la partita con il gol del momentaneo pareggio.

AGI - L'Atalanta, dopo la vittoria col Chelsea in Champions League, torna a sorridere anche in campionato: contro il Cagliari finisce 2-1 grazie alla doppietta di Scamacca, inutile il gol del momentaneo pareggio di Gaetano. Successo fondamentale per i bergamaschi, nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Genoa. Il Cagliari mastica amaro per l'occasione sprecata, quello col Pisa sarà uno scontro diretto per la salvezza in piena regola. Palladino è ripartito dalle certezze: assente Hien a causa di una sindrome influenzale, sulla sinistra è stato confermato Bernasconi. Pisacane ha schierato un 4-4-2 abbottonato, con l'ex Palestra nei quattro di centrocampo. Agi.it

