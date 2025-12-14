L' assessore musicista che canta Ozzano in rima | ecco il suo dono di Natale

L'assessore Giovanni Catrini, noto anche come musicista, ha stupito Ozzano dell'Emilia con una canzone di Natale in rima. Oltre alle tradizionali luminarie e ai mercatini, Catrini ha deciso di regalare alla comunità un dono speciale: una composizione musicale dedicata al paese, unendo impegno pubblico e passione artistica in un gesto natalizio originale.

© Bolognatoday.it - L'assessore musicista che canta Ozzano in rima: ecco il suo dono di Natale Scrivere una canzone di Natale non è cosa insolita, ma se a farlo è un assessore comunale forse sì. Giovanni Catrini (assessore sociale e welfare di Ozzano dell'Emilia) è andato oltre le luminarie e i mercatini, unendo in musica una dedica al suo paese di adozione con il dono natalizio a tutti i. Bolognatoday.it