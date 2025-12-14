L’Assegno Unico di dicembre è in arrivo con una sorpresa | fissate tutte le date

L’Assegno Unico di dicembre si avvicina con una novità: le date di pagamento sono state ufficialmente comunicate dall’INPS. I beneficiari potranno presto ricevere i nuovi pagamenti, accompagnati da una piccola sorpresa. Questo sostegno rappresenta una delle agevolazioni statali più diffuse, garantendo un aiuto concreto alle famiglie italiane.

Sono in arrivo i nuovi pagamenti dell’Assegno Unico e Universale. L’INPS ha comunicato le date. Per i beneficiari ci sarà una piccola “sorpresa” L’Assegno Unico e Universale rientra tra le agevolazioni statali con il maggior numero di beneficiari. Lo confermano alcune recenti statistiche. Stando ai dati pubblicati dall’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico e relativi allo scorso. L'articolo Temporeale Quotidiano. Temporeale.info