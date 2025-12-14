L' Ars celebra il centenario di Andrea Camilleri Caronia | Voce viva della Sicilia

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, l'Ars rende omaggio alla sua figura, simbolo della cultura siciliana. L’evento, ospitato a Palazzo Reale, celebra l’eredità letteraria di uno degli autori più rappresentativi dell’isola, riconosciuto per aver dato voce e identità alla Sicilia attraverso le sue opere.

"Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare a Palazzo Reale una giornata dedicata ad Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita, un autore che ha dato voce alla nostra Isola come pochi altri e che continua a parlarci con una forza straordinaria attraverso le sue opere". Lo ha detto.

Celebrato all'Ars il centenario di Andrea Camilleri, Caronia: “Ha dato voce alla nostra isola come pochi altri” - Particolarmente emozionante il videomessaggio di saluti della figlia dello scrittore, Andreina, che ha offerto un contributo affettivo e familiare al ricordo del padre ... agrigentonotizie.it

L’Ars celebra Camilleri, Caronia: “Ha dato voce alla Sicilia” - Caronia è promotrice dell’iniziativa che stamattina si è svolta a Palazzo Reale, per la celebrazione del Centenario Camilleri, organizzata insieme con il ‘Fondo Andrea Camilleri’ e il ‘Comitato ... msn.com

