© Lanazione.it - L’arcivescovo Gambelli incontra le Misericordie: “Ogni giorno siete un segno di speranza, di umanità”

Firenze, 13 dicembre 2025 - Accoglienza migranti, trasporto sanitario, sicurezza dei volontari. Sono stati i temi più importanti al centro dell’incontro tra il Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina e l’arcivescovo Gherardo Gambelli, che si è svolto stamani all’Istituto degli Innocenti. Il Coordinamento riunisce oggi 39 Misericordie attive su Mugello, Piana, Chianti e Città metropolitana di Firenze, con oltre 60 mila confratelli e consorelle. Nel 2024 sono state gestite circa 79 mila emergenze e svolti oltre 100 mila servizi sociali. "L'incontro e il dialogo con voi questa mattina - ha detto l’arcivescovo Gambelli ai presenti - ha evidenziato la vitalità delle Misericordie, di un servizio che nel tempo ha preso forme diverse per rispondere, seppur nelle difficoltà, a sempre nuovi bisogni. Lanazione.it

