L’app della polizia che vuole prevenire crimini in stazione | numeri criticità e prospettive dell’estensione di YouPol al trasporto ferroviario

YouPol, l'app della polizia per la prevenzione dei crimini, si estende al trasporto ferroviario, offrendo ai viaggiatori uno strumento rapido per segnalare situazioni di pericolo. Questo articolo analizza i numeri, le criticità e le prospettive di questa iniziativa, evidenziando l'importanza di un sistema efficace di tutela nei luoghi di movimento quotidiano.

YouPol: l’app che dà la possibilità di mettersi tempestivamente in contatto con le forze dell’ordine, è disponibile anche per chi viaggia in treno. Ecco come funziona. Uno strumento in più sarà a disposizione a partire da oggi per i viaggiatori in treno: stiamo parlando dell’app YouPol della Polizia di Stato che ha esteso le sue funzionalità anche per treni e stazioni. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il nuovo aggiornamento, attraverso la geolocalizzazione permette ai cittadini di inviare segnalazioni di situazioni pericolose come comportamenti sospetti che si verificano a bordo dei treni e nelle stazioni. Notizie.com

