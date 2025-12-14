Lanificio un altro sfregio Assalto dei ladri in azienda | Ora dormiremo qui

In un contesto di crescente insicurezza, un lanificio chiuso da due mesi è stato nuovamente preso di mira dai ladri. L’assenza di protezioni e la mancanza di interventi rendono l’area vulnerabile, alimentando preoccupazioni e tensioni tra i lavoratori e la comunità. La situazione evidenzia le difficoltà di tutela e sicurezza di aziende e patrimoni industriali in questa fase.

Senza tregua. Una manciata di giorni ma la scena non cambia. La fabbrica chiusa da due mesi, al buio, e senza difese, è stata violata ancora una volta. Un altro assalto dopo quello di dieci giorni fa, un'altra coltellata a freddo ad un'esperienza che barcolla ma non molla. "Non ci resta che dormire in fabbrica, l'ultima carta che ci resta, ce la stanno portando via a pezzi" dicono i titolari. Lei, la Manifattura del Casentino, l'ostrica di una perla rarissima, i cappotti di lana cotta. Erano e sono un simbolo della moda e del made in Italy, sdoganato da Hollywood e reso celebre da star assolute come Audrey Hepburn.