Lanificio del Casentino nuovo assalto dei ladri | portato via il rame I titolari | Costretti a dormire in fabbrica

Il Lanificio del Casentino di Soci è stato nuovamente oggetto di un furto, questa volta con il rame sottratto. I titolari, colpiti da ripetuti episodi, si trovano costretti a vivere in fabbrica per proteggare la loro attività, evidenziando la vulnerabilità e le conseguenze di questa serie di furti che minano la stabilità del sito produttivo.

Ancora un furto, ancora una ferita aperta. La Manifattura del Casentino, a Soci, è stata presa di mira per la seconda volta. La fabbrica, chiusa dallo scorso ottobre e ormai al buio e senza difese, è stata nuovamente violata durante la notte: i ladri hanno portato via fasci di cavi di rame e danneggiato ulteriormente i macchinari. Un nuovo furto colpisce duramente la Manifattura del Casentino, già in ginocchio per la crisi. I titolari parlano di una situazione ormai al limite: “Non ci resta che dormire in fabbrica, è l’ultima carta che abbiamo: ce la stanno portando via a pezzi”. I ladri sono entrati senza difficoltà dal cancello principale, portando via soprattutto rame, rendendo di fatto impossibile anche una futura riattivazione degli impianti. Lortica.it

