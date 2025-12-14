Lang | Neres e Hojlund hanno segnato più di me ma insieme siamo un bel tridente

Noa Lang ha commentato la prestazione del tridente offensivo, sottolineando come Neres e Hojlund abbiano segnato più di lui, ma evidenziando l'importanza del lavoro di squadra. Prima della sfida tra Udinese e Napoli, l’attaccante si è espresso ai microfoni di Dazn, preparando i tifosi all’atteso incontro che si terrà all’ex Dacia Arena.

Noa Lang è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Udinese e Napoli che avrà luogo tra meno di un’ora all’ex Dacia Arena. Di seguito l’intervento integrale. Lang: «Io, Hojlund e Neres siamo un bel tridente». «Penso che siamo un bel tridente con Rasmus e David, ma non siamo solo noi ad essere forti. Magari in questo momento David e Rasmus stanno segnando di più di me, ma dobbiamo migliorare tutti come squadra e questa è la partita giusta per risollevarci dopo la sconfitta di Lisbona» Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Runjaic: Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. Ilnapolista.it

