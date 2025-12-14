Lancio fatale

Durante un lancio a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, due paracadutisti hanno perso la vita. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento. L'evento ha suscitato grande dolore e attenzione, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragica fatalità.

© Ilgiornale.it - Lancio fatale - Articolo in aggiornamento - Due paracadutisti hanno perso la vita a Fano (Pesaro Urbino) durante un lancio. La tragedia è avvenuta stamattina intorno alle 11.30 durante la discesa con il paracadute di quattro persone vicino all'aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, i paracaduti dei due, un uomo e una donna, si sarebbero intrecciati in volo non riuscendo ad atterrare in sicurezza, precipitando da circa 50 metri di altezza. Le due vittime sono un istruttore di Fano ed una dona di Rimini di circa 50 anni, paracadutisti esperti. Sul posto i sanitari del 118, l'elisoccorso Icaro 2 da Fabriano (Ancona) e i carabinieri per i rilievi del caso. Ilgiornale.it Tragico lancio col paracadute: due morti a Fano - La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». msn.com

È morto Baumgartner, famoso per il lancio dalla stratosfera: fatale un malore in volo - Tragedia a Fermo, dove il celebre base jumper e paracadutista Felix Baumgartner è morto in volo. corrieredellosport.it

La vera storia di come l’esperto di sopravvivenza Bear Grylls, dopo un incidente quasi fatale durante un lancio con il paracadute, è diventato il più giovane britannico a raggiungere la cima dell’Everest. Outfit Ragno: Piumino corto in Vegan Down(€ 98,00), Pan - facebook.com facebook