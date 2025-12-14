Lancia test sulle Alpi per sviluppare l’aerodinamica

Lancia ha avviato una serie di test sulle strade delle Alpi francesi per perfezionare l’aerodinamica della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale. Rossel e Gryazin hanno già provato le tute ufficiali e si sono cimentati con il veicolo aggiornato, in un’importante fase di sviluppo che mira a migliorare le performance e l’efficienza della vettura da rally.

Rossel e Gryazin hanno già indossato le tute ufficiali Lancia e sono scesi in prova con la Ypsilon Rally2 HF Integrale aggiornata, impegnata in una sessione di test sulle strade delle Alpi francesi. Un banco di prova severo, scelto non a caso: tratti veloci, cambi di ritmo continui, altimetria variabile e asfalto spesso sporco. Il . Tuttorally.news Si avvicina il momento del debutto nel Mondiale Rally per la Lancia Ypsilon Rally2 e si intensificano le sessioni di test - In vista del debutto nel Rallye Monte Carlo in programma a gennaio, il Team Lancia Corse ha effettuato un test della Ypsilon Rally2 HF in Francia: il video. motorbox.com

Sono iniziati i test pre-Montecarlo della Lancia Ypsilon HF Rally2. Questo il filmato di Passats de canto. Il link nel primo commento - facebook.com facebook

