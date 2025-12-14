Lamine d' oro e contanti centinaia di migliaia di euro scambiati nel parcheggio | giallo a Napoli Est

Nel parcheggio di un supermercato a San Giovanni a Teduccio, Napoli Est, è avvenuto un episodio di scambio sospetto di denaro e oggetti di valore, coinvolgendo centinaia di migliaia di euro in contanti e lamine d'oro. I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hanno arrestato un uomo di 31 anni, cittadino ucraino, sorpreso durante l'evento.

I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hanno arrestato un uomo di 31 anni, cittadino ucraino, sorpreso nel parcheggio di un supermercato a San Giovanni a Teduccio durante uno scambio ritenuto sospetto. L’uomo stava aspettando un’altra persona, un 36enne già noto alle forze dell’ordine. Napolitoday.it Napoli, lamine d'oro e 35 mila euro in contanti: 31enne arrestato per riciclaggio - Un 31enne ucraino si incontra in un parcheggio di un supermercato di San Giovanni a Teduccio con un pregiudicato di 36 anni. msn.com

Nell’auto avevano oro per 200mila euro - Una pattuglia della guardia di finanza di Arezzo si è trovata di fronte a un’auto con due marocchini che avevano lamine di ... lanazione.it

© Napolitoday.it - Lamine d'oro e contanti, centinaia di migliaia di euro scambiati nel parcheggio: giallo a Napoli Est

Lamine d’oro e denaro contante in auto: 4 denunce per commercio abusivo ad Arezzo

Video Lamine d’oro e denaro contante in auto: 4 denunce per commercio abusivo ad Arezzo Video Lamine d’oro e denaro contante in auto: 4 denunce per commercio abusivo ad Arezzo