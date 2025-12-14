L’ambasciatore Starace commenta l’iniziativa dell’Europa come un gesto deciso ma non definitivo, segnando un chiaro avvertimento alla Russia. Sottolinea l’importanza di affrontare le sfide anche nel settore finanziario, evidenziando la complessità della situazione internazionale e le delicate dinamiche tra i diversi attori coinvolti.

Un’iniziativa forte, ma non definitiva, un avvertimento alla Russia da parte dell’Ue. Giorgio Starace, diplomatico di lungo corso e autore del volume ‘La Pace difficile. Diari di un ambasciatore a Mosca’ (Marco Pagliai editore) commenta così la decisione di congelare gli asset russi a tempo indefinito con un voto a maggioranza. Ambasciatore, cosa ne pensa della decisione dell’Ue? "Il congelamento rappresenta un primo compromesso: è un’iniziativa forte, ma non si è ancora superato il Rubicone del loro utilizzo vero e proprio". Perché è un tema così delicato? "Perché tocca principi fondamentali del sistema finanziario occidentale ed europeo. Quotidiano.net

L’ambasciatore Starace: "Iniziativa forte dell’Europa. Ma tocca basi della finanza" - Il diplomatico: sul tema all’interno dell’Unione c’è una frattura politica reale "Il voto all’unanimità? msn.com