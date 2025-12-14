L’Alta Brianza alza la voce | Noi antisportivi? Assurdo

L’Alta Brianza si scaglia contro le accuse di antisportività, definendo questa etichetta “assurda”. A Tavernerio, nel Como, si evidenzia come spesso chi subisce comportamenti violenti venga ingiustamente dipinto come colpevole, sollevando un dibattito sulla giustizia e la percezione nel mondo dello sport.

TAVERNERIO (Como) "Strano mondo quello in cui chi subisce una condotta violenta viene poi dipinto come colpevole ed antisportivo. Ma oggi più di ieri.sono sempre più convinto che chi ha l’arduo compito di crescere dei ragazzi, ha il dovere di cercare di trasmettere i giusti valori, anche quando questo costa". È l’amaro sfogo “social” di Andrea Ardito (nella foto, a sinistra, con il presidente Claudio Frigerio), ex calciatore di serie A e B (con un passato a Como, Siena, Lecce e Torino) e attualmente Direttore Tecnico dell’ Alta Brianza, dopo la sentenza del giudice sportivo in seguito ai fatti avvenuti nel match del campionato under 16 (girone A) sul campo dell’Ispra. Sport.quotidiano.net

