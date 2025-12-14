L’alpinista Simone Moro colto da malore sulla vetta del Mera Peak in Nepal a 6.400 metri d’altezza

L’alpinista Simone Moro, noto per i suoi record sugli 8.000 metri in inverno, è stato colto da un malore mentre si trovava sulla vetta del Mera Peak in Nepal, a 6.400 metri di altezza. Attualmente, Moro è ricoverato in ospedale a Kathmandu per approfondimenti medici.

Bergamo, 14 dicembre 2025 –  Simone Moro, recordman mondiale per il maggior numero di 8mila scalati in inverno, è ricoverato per accertamenti medici in ospedale a Kathmandu, in Nepal. Lo rende noto sui social lo staff dell'alpinista.  L'escursione sull'Himalaya . Il 58enne bergamasco "è sotto cure medicali e sta effettuando approfonditi esami medici" dopo avere accusato un malore durante una escursione dopo aver raggiunto la vetta ed effettuato la discesa dal Mera Peak, che con i suoi 6.476 metri è una tra le più alte cime dell' Himalaya. Il malore risale a venerdì.