Ladri in azione a Scafati | le ripuliscono l' auto mentre fa la spesa

Un altro episodio di furto si è verificato a Scafati, dove ignoti hanno sottratto gli acquisti lasciati in auto mentre la vittima faceva la spesa. L’episodio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato in via Dante Alighieri, suscitando preoccupazione tra i cittadini e alimentando il timore di ulteriori furti nella zona.

Ennesimo furto ieri sera, nell'Agro. In particolare, come denunciato da una utente nel gruppo "Sei di Scafati se.", nel parcheggio di un supermercato in via Dante Alighieri, nei pressi dei carrelli, ignoti le hanno rubato gli acquisti lasciati nell'auto parcheggiata, mentre la vittima era.

