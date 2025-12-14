L’Accademia Carrara apre gratis Un omaggio per le festività
L’Accademia Carrara di Bergamo apre gratuitamente le sue porte fino al 31 dicembre, offrendo ai residenti della provincia un’opportunità unica di ammirare i suoi grandi capolavori. Un gesto natalizio che permette di riscoprire l’arte e la cultura, rendendo ancora più speciale il periodo delle festività per la comunità bergamasca.
BERGAMO Un’opportunità per scoprire o ritornare a immergersi tra grandi capolavori. L’ Accademia Carrara, il massimo museo cittadino, fa un grande regalo di Natale ai bergamaschi appassionati d’arte: fino al 31 dicembre, infatti, l’ ingresso sarà gratuito per tutti i residenti nei 242 Comuni della provincia di Bergamo. "Abbiamo accolto l’idea di alcuni nostri sostenitori - spiega soddisfatta la direttrice di Accademia Carrara Maria Luisa Pacelli - desiderosi di fare questo regalo ai bergamaschi della città e anche del territorio. Regalare la cultura a Natale ci sembra un bel gesto, in questo momento globalmente così oscuro. Ilgiorno.it
Torna anche quest’anno l’iniziativa natalizia dell’Accademia Carrara, che dal 13 al 31 dicembre 2025 offrirà ingresso gratuito al museo e alle sue mostre a tutti i residenti nei 242 comuni della provincia di Bergamo. x.com