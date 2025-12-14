L’Accademia Carrara di Bergamo apre gratuitamente le sue porte fino al 31 dicembre, offrendo ai residenti della provincia un’opportunità unica di ammirare i suoi grandi capolavori. Un gesto natalizio che permette di riscoprire l’arte e la cultura, rendendo ancora più speciale il periodo delle festività per la comunità bergamasca.

BERGAMO Un’opportunità per scoprire o ritornare a immergersi tra grandi capolavori. L’ Accademia Carrara, il massimo museo cittadino, fa un grande regalo di Natale ai bergamaschi appassionati d’arte: fino al 31 dicembre, infatti, l’ ingresso sarà gratuito per tutti i residenti nei 242 Comuni della provincia di Bergamo. "Abbiamo accolto l’idea di alcuni nostri sostenitori - spiega soddisfatta la direttrice di Accademia Carrara Maria Luisa Pacelli - desiderosi di fare questo regalo ai bergamaschi della città e anche del territorio. Regalare la cultura a Natale ci sembra un bel gesto, in questo momento globalmente così oscuro. Ilgiorno.it

L’Accademia Carrara apre gratis. Un omaggio per le festività - BERGAMO Un’opportunità per scoprire o ritornare a immergesi tra grandi capolavori. ilgiorno.it