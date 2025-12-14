La7 e Sky non sono nell'interesse di Kyriakou smentite le voci sull'acquisizione di altre realtà oltre Gedi
Secondo fonti recenti, la società Antenna Group, guidata da Theodore Kyriakou, avrebbe smentito le voci riguardanti un interesse all'acquisizione di La7 e Sky, oltre al gruppo Gedi. Le indiscrezioni circolate in questi giorni suggerivano un possibile ampliamento del loro portafoglio, ma le dichiarazioni ufficiali sembrano escludere questa possibilità.
Secondo alcune indiscrezioni, la società Antenna Group guidata da Theodore Kyrikou non sarebbe interessata anche all'acquisizione di La7 o Sky, oltre al gruppo Gedi. Le indiscrezioni, quindi, "sono prive di fondamento e non rispecchiano l'attuale perimetro strategico dell'interesse del Gruppo in Italia". Fanpage.it
Stamattina a #Firenze sono stati ricordati Samb Modou e Diop Mor, nell'anniversario della strage di piazza Dalmazia, quando vennero uccisi a colpi di pistola da un estremista di destra. Per la #Cgil c’era la segretaria regionale Anna Maria Romano x.com
«Mi hanno detto: “Le persone in sedia a rotelle non sono ben accette nell’area Vip”». Il racconto sui social - facebook.com facebook
