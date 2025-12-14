La7 e Sky non sono nell'interesse di Kyriakou smentite le voci sull'acquisizione di altre realtà oltre Gedi

Secondo fonti recenti, la società Antenna Group, guidata da Theodore Kyriakou, avrebbe smentito le voci riguardanti un interesse all'acquisizione di La7 e Sky, oltre al gruppo Gedi. Le indiscrezioni circolate in questi giorni suggerivano un possibile ampliamento del loro portafoglio, ma le dichiarazioni ufficiali sembrano escludere questa possibilità.

