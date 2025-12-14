La versione di Platini | Vi spiego io perché Elkann non vende la Juve

In un contesto di voci e speculazioni, John Elkann chiarisce la posizione della Juventus riguardo a eventuali vendite. Tether, nota società nel settore delle criptovalute, aveva ipotizzato un’Opa da 1,1 miliardi per acquisire il club, ma Elkann ha ribadito che la Juventus non è in vendita, smentendo così ogni possibile cessione.

© Ilgiornale.it - La versione di Platini: "Vi spiego io perché Elkann non vende la Juve" La Juventus non è in vendita. Questa la risposta secca di John Elkann all'idea di Tether, società molto attiva nel settore delle criptovalute, di lanciare un'Opa da 1,1 miliardo per rilevare l'intero capitale del club. Il mondo bianconero reagisce alla notizia, i tifosi si dividono ma c'è chi alla Juventus è legato da un rapporto forte, non cancellabile. Michel Platini per un giorno torna a essere il capitano della Juventus. Platini, che cosa pensa di questa offerta e dell'eventuale trattativa? «Non penso nulla, anzi sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l'offerta, la vendita della Juventus è impossibile».