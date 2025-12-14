© Ultimouomo.com - La Veronica di Kenan Yildiz

Pubblichiamo un estratto della newsletter "Stili di Gioco" che gli abbonati ricevono ogni sabato mattina. Nello specifico si tratta de "La giocata di Daniele Manusia", lo spazio in cui ogni settimana il direttore di Ultimo Uomo commenta la giocata che più gli è piaciuta della settimana sportiva. Questa settimana si tratta di una giocata di Yildiz. Per ricevere "Stili di Gioco" e tutte le altre newsletter riservate agli abbonati (o anche i podcast e gli articoli riservati) abbonati a Ultimo Uomo. Puoi anche regalarlo o fartelo regalare per Natale. A Natale regala o fatti regalare un abbonamento a Ultimo Uomo. Ultimouomo.com

Kenan Yildiz sprona i tifosi della Juventus dopo il ko con il Napoli: “Abbiamo bisogno del vostro supporto” - 1 contro il Napoli al Maradona, Kenan Yildiz ha inviato un messaggio chiaro e diretto ai tifosi della Juventus: restare uniti e sostenere ... stadiosport.it