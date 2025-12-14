La verità è questa Bimba di due anni morta all’asilo parla la maestra

La tragica morte di una bambina di due anni all’asilo di Tivoli ha scosso l’Italia. La maestra, coinvolta nella vicenda, ha rilasciato una testimonianza che ha suscitato grande emozione, portando alla luce i dettagli di un episodio che ha sconvolto la comunità. Un approfondimento sulla vicenda e sulle reazioni che ne sono seguite.

Ha suscitato commozione in tutta Italia la tragica morte della bambina di due anni, deceduta improvvisamente a Tivoli. La piccola ha perso la vita nel primo pomeriggio di giovedì dopo essersi sentita male mentre si trovava all'asilo nido Arcobalocco, in via Acquaregna. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti residenti e famiglie del quartiere, ancora increduli di fronte a una tragedia avvenuta in un luogo dedicato alla cura e alla protezione dei più piccoli. Il dramma si è consumato durante il riposino dopo pranzo. Secondo quanto ricostruito, la bambina si è sentita male mentre dormiva all'interno della struttura.