La vendetta di Mosca | la Russia condanna il giudice italiano che ha firmato il mandato di cattura per Putin

Il tribunale di Mosca ha condannato in contumacia il giudice italiano Salvatore Aitala, responsabile del mandato di cattura per Vladimir Putin emesso dall’Aja, insieme ad altri colleghi, a 15 anni di carcere. La sentenza rappresenta una risposta della Russia alle decisioni internazionali che coinvolgono il presidente russo.

Il giudice italiano della Corte Penale Internazionale, Salvatore Aitala – che aveva spiccato dall’Aja il mandato di cattura per il presidente russo Vladimir Putin – è stato condannato in contumacia assieme ad altri suoi colleghi dal tribunale di Mosca a 15 anni di carcere, per aver «perseguito persone innocenti» e per «tentata violenza contro persone che godono di protezione internazionale». A riportare la notizia Moscow Times: il tribunale di Mosca ha emesso in contumacia verdetti contro l”italiano Aitala, il procuratore capo della Cpi Karim Khan e altri 7 giudici della Corte Penale Internazionale riguardo all’incriminazione del presidente russo Vladimir Putin per presunti crimini di guerra in Ucraina. Secoloditalia.it

