La Totti Soccer School condannata a pagare 100mila euro a un'ex dipendente

14 dic 2025

La Totti Soccer School è stata condannata a pagare 100mila euro a un'ex dipendente che ha avviato una causa legale. La vicenda riguarda un rapporto di lavoro senza un contratto formale, che ha portato alla decisione giudiziaria a favore dell'ex dipendente.

La Totti Soccer School dovrà pagare 100mila euro a un'ex dipendente che gli ha fatto causa: avrebbe lavorato per anni senza un contratto formale. Fanpage.it

totti soccer school condannataLa Totti Soccer School condannata a pagare 100mila euro a un’ex dipendente - La Totti Soccer School dovrà pagare 100mila euro a un'ex dipendente che gli ha fatto causa: avrebbe lavorato per anni senza un contratto formale ... fanpage.it

totti soccer school condannataFrancesco Totti condannato per gli stipendi alla segretaria, la causa persa sulla scuola calcio: l’attacco finale per farsi pagare - Poi i suoi contratti, rinnovati di anno in anno, non sono più stati rinnovati. msn.com

