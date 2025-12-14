La Totti Soccer School condannata a pagare 100mila euro a un'ex dipendente

La Totti Soccer School è stata condannata a pagare 100mila euro a un'ex dipendente che ha avviato una causa legale. La vicenda riguarda un rapporto di lavoro senza un contratto formale, che ha portato alla decisione giudiziaria a favore dell'ex dipendente.

Francesco Totti condannato per gli stipendi alla segretaria, la causa persa sulla scuola calcio: l'attacco finale per farsi pagare - Poi i suoi contratti, rinnovati di anno in anno, non sono più stati rinnovati.

Separazione consensuale tra il tecnico e la Totti Soccer School

