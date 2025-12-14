La tastiera iPhone scrive lettere sbagliate | il video al rallentatore che dimostra il bug

Un video al rallentatore ha evidenziato un bug nella tastiera dell'iPhone che causa l'inserimento di lettere sbagliate. Se hai riscontrato un aumento degli errori di battitura di recente, potrebbe trattarsi di un problema software che interessa alcuni dispositivi. Ecco cosa sappiamo finora e come potrebbe influenzare l'uso quotidiano del tuo iPhone.

Se negli ultimi mesi hai notato un aumento inspiegabile degli errori di battitura sul tuo iPhone, respira: non stai perdendo la concentrazione, né le tue dita sono diventate improvvisamente meno precise. Il problema è reale, sistemico e ha radici profonde nel codice di iOS. Con l’arrivo di iOS 26 e già nelle versioni precedenti, migliaia di utenti in tutto il mondo stanno segnalando lo stesso fenomeno: la tastiera virtuale di Apple registra correttamente il tocco, evidenzia il tasto giusto, ma immette nel testo un carattere completamente diverso. La scoperta ha generato un’ondata di sollievo collettivo sui social e nei forum dedicati. Screenworld.it

