la svolta di giani entro con i riformisti nella maggioranza pd

Il governatore toscano Eugenio Giani annuncia il suo ingresso nella maggioranza del Partito Democratico, sottoscrivendo il documento di Elly Schlein. Dopo il successo del campo largo alle recenti regionali, Giani si schiera con i riformisti e il nuovo corso bonacciniano, segnando una svolta politica significativa nella scena democratica toscana e nazionale.

Firenze, 14 dicembre 2025 – A sottoscrivere il documento di Elly Schlein ci sarà anche il governatore toscano riformista Eugenio Giani che sposa il nuovo corso bonacciniano dopo il buon esito del campo largo alle recenti regionali. “Ricollocamento? Parlerei piuttosto di evoluzione”. Per Giani – tenuto in bilico per la ricandidatura per quasi un anno dal Nazareno targato Elly che invocava discontinuità – si tratta di “un passaggio importante”. "D’altronde in direzione regionale – aggiunge – avevo richiamato all’unità definendomi “riformista unitario“ dovendo fare sintesi coi vertici del partito regionale, Emiliano Fossi e Marco Furfaro. Lanazione.it

