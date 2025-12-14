La storia in un libro E l’ultimo articolo di Piero Ceccatelli

L'iniziativa di ieri a Palazzo Banci Buonamici ha segnato l'avvio di un percorso di celebrazioni dedicate alla storia locale, che si concluderà a febbraio con la presentazione del volume

L’iniziativa di ieri a Palazzo Banci Buonamici è la prima tappa di un percorso di celebrazioni che culminerà a febbraio con la presentazione del volume La Provincia dei pratesi. Un bene comune tra memoria e futuro, a cura del giornalista Gianni Rossi, con molti contributi e testimonianze e un cameo finale firmato da Piero Ceccatelli, il Giornalista di Prato e de La Nazione da poco scomparso: è il suo ultimo lavoro, un dono prezioso lasciato al territorio pratese. Nel libro di prossima uscita è lo stesso Rossi a ripercorrere la storia di quasi 100 anni di battaglie per l’autonomia provinciale, mentre Roberto Risaliti, storico presidente del Comitato provinciale area pratese, racconta quella ancor più complessa degli uffici dello Stato in provincia. Lanazione.it

