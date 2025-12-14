Sue Wicks, ex star della WNBA e membro della Hall of Fame, ha intrapreso una nuova carriera come allevatrice di ostriche a East Moriches Bay, Long Island. Dopo aver lasciato il mondo del basket professionistico, ha scelto di dedicarsi all'acquacoltura, trasformando la sua passione per l'ambiente in una realtà sostenibile e innovativa.

© Lapresse.it - La storia di Sue Wicks, da campionessa Wnba ad allevatrice di ostriche

Sue Wicks, star della WNBA in pensione e membro della Hall of Fame, da nove anni alleva ostriche a East Moriches Bay, Long Island. “Mi piacciono le cose semplici. Mi piace questo stile di vita”, ha raccontato l’ex cestista. “Ho giocato per 16 stagioni in Europa e in Asia. Poi nel 1997 sono entrata a far parte delle New York Liberty. Il mio primo contratto era di 38.000 dollari, ma non mi importava. Avrei giocato al Madison Square Garden”, ha detto Wicks che dopo il ritiro dalla WNBA nel 2002 ha lavorato come telecronista, allenatrice di pallacanestro universitaria e in una start-up nel settore del fitness. Lapresse.it

