La storia di Natale | il gol è irregolare il mister ordina ai suoi di far segnare gli avversari

Un episodio insolito scuote il mondo del calcio giovanile ad Ancona, il 14 dicembre 2025. In una partita di Natale, un gol viene annullato per irregolarità e, sorprendentemente, il mister dà ordini ai suoi di favorire gli avversari. Un episodio che mette in discussione i valori di lealtà e correttezza nel calcio giovanile.

Ancona, 14 dicembre 2025 – Spesso il calcio, in particolar modo quello giovanile, viene descritto come un sport in cui onestà e lealtà sono qualità poco evidenti, almeno rispetto ad altre discipline. Uno splendido esempio, pronto a smentire i più diffidenti, lo ha offerto il Campionato Allievi Provinciali di Ancona. Nella specifico la sfida tra A.S.D. Candia e U.S. Montemarcianese. Gol viziato da un fallo, l’allenatore non ci sta e ordina ai suoi di far pareggiare gli avversari. Che cosa è accaduto? La formazione dorica va in gol al termine di un’azione piuttosto concitata. Nulla di strano, se non fosse che l’episodio clou è viziato da un fallo non rilevato dal direttore di gara. Ilrestodelcarlino.it

