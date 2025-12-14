La stazione di Porta Genova è stata chiusa per sempre | l' ultimo viaggio con un treno a vapore

La stazione di Porta Genova a Milano è stata chiusa definitivamente, segnando la fine di un'epoca. Sabato 13 dicembre, centinaia di persone hanno assistito all'ultimo viaggio di un treno storico a vapore, composto da carrozze degli anni '30 e '50, che ha attraversato la stazione prima di concludere le proprie attività.

Chiusa definitivamente la stazione ferroviaria milanese di Porta Genova. Centinaia di persone, sabato 13 dicembre, hanno accolto il treno storico (composto da carrozze degli anni ‘30 e ’50, con locomotiva a vapore) che, per l'ultima volta, ha toccato la stazione: partito da Milano Centrale poco. Milanotoday.it Il treno a vapore per salutare Porta Genova - Partito dalla stazione Centrale di Milano il convoglio d'epoca percorre la tratta dismessa con il nuovo orario invernale delle ferrovie, che porta alla chiusura della stazione più antica della città ... rainews.it

Ultima corsa per Porta Genova: addio alla stazione più romantica (e vecchia) di Milano - Sabato 13 dicembre l’ultimo treno, da domenica 14 la chiusura al servizio ferroviario: storia, nostalgia e futuro della stazione di Milano Porta Genova. milanofree.it

Addio a stazione Porta Genova: il fumo del treno a vapore invade le banchine x.com

La stazione ferroviaria di Milano Porta Genova chiude definitivamente: per l’occasione organizzato un ultimo viaggio su un treno storico - facebook.com facebook

