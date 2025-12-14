La Stampa riscrive la sua storia inventandosi un passato antifascista

In un articolo autobiografico, «La Stampa» ripercorre la propria storia, presentandosi sotto una luce nuova. Tuttavia, l'assenza di riferimenti a un'adesione convinta al Ventennio solleva dubbi sulla versione ufficiale. La narrazione si concentra su aspetti meno discussi, dando vita a una rivisitazione della propria identità storica.

Il quotidiano torinese si incensa aprendo la serie degli articoli autobiografici. Per ora l’adesione convinta al Ventennio non si trova. Non sarebbe la prima volta che su 158 anni di esistenza emerge qualche amnesia.. Il vicepremier ricorda tutti gli errori della famiglia Elkann. Carlo Calenda si accoda: «Evidente assenza di valori». Il dem Andrea Orlando invece è un disco rotto: «Serve il Golden power».. Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info

