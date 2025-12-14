La stagione invernale di Bormio | esperienze uniche all’ombra dei cinque cerchi

La stagione invernale a Bormio promette esperienze indimenticabili tra paesaggi innevati, tradizioni e attività sportive. Situata nel cuore delle Alpi, questa località offre un mix di avventure e relax, arricchite dall’atmosfera delle imminenti Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un viaggio tra natura, cultura e sport in uno dei luoghi più affascinanti delle Alpi.

Bormio (Sondrio), 14 dicembre 2025 – Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, ma non solo. L' inverno a Bormio sarà scandito da esperienze uniche per immergersi nel territorio, nei paesaggi innevati e nella sua tradizione. Il tutto allombra dei cinque cerchi olimpici. L'appuntamento olimpico: una pagina di storia. Dal 6 al 21 febbraio 2026, la leggendaria pista Stelvio ospiterà l'intero programma maschile di sci alpino e il debutto olimpico dello scialpinismo. Per accogliere i Giochi, nel comprensorio sono state realizzate nuove strutture che diventeranno un'eredità permanente per il territorio: lo Stelvio Olympic Ski Centre e il Bormio Pentagono Centre, cuore logistico della zona di arrivo con spazi polifunzionali per eventi, servizi e attività pubbliche. Ilgiorno.it

