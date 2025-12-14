La sopravvissuta di Bondi Beach | cosa ha visto

Elizabeth Mealey, ex giornalista di Randwick, era presente a Bondi Beach durante il massacro avvenuto in occasione delle celebrazioni di Hannukah. La sua testimonianza rappresenta una delle poche fonti dirette sugli eventi drammatici che hanno colpito la zona, offrendo un resoconto dettagliato di ciò che è accaduto in quei momenti.

Era lì mentre si stava compiendo il massacro, e adesso Elizabeth Mealey, ex giornalista di Randwick (Sydney) è una testimone chiave di quanto accaduto a Bondi Beach, dove si stava celebrando l'Hannukah. La donna si trovava a cena nel noto ristorante Icebergs, locale che si affaccia sulla spiaggia, quando sono iniziati gli spari. Parlando all'emittente australiana ABC, la Mealey ha dichiarato: "Pensavamo fossero fuochi d'artificio, ma non lo erano, era qualcosa di molto peggio ". Inizialmente, dunque, le persone avevano pensato a dei fuochi d'artificio. In quell'atmosfera di festa, nessuno aveva pensato ad un attentato. Ilgiornale.it

