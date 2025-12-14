La Solidarietà di Fisciano | al via il nuovo corso di BLSD
L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano annuncia l’avvio di un nuovo corso di BLSD, dedicato all’apprendimento delle tecniche di rianimazione e primo soccorso. L’appuntamento è programmato per sabato 20 dicembre 2025 alle ore 9:00 presso la sede in Piazza de La Solidarietà, frazione Lancusi.
Nuovo corso di BLSD organizzato dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, che si terrà il sabato 20 dicembre 2025 alle ore 9:00 presso la sede del sodalizio in Piazza de La Solidarietà alla frazione Lancusi. In questi appuntamenti formativi vengono apprese tecniche. Salernotoday.it
“La Solidarietà” di Fisciano: al via il nuovo corso di BLSD - Nuovo corso di BLSD organizzato dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, che si terrà il sabato 20 dicembre 2025 alle ore 9:00 presso la sede del sodalizio in Piazza de La Solid ... salernotoday.it
E' accaduto nella frazione di Lancusi, nei pressi di una rotatoria dove si è registrata la collisione tra i due mezzi. Ad avere la peggio la persona alla guida del mezzo a due ruote, poi soccorsa dagli operatori dell'Associazione “La Solidarietà” di Fisciano e trasp - facebook.com facebook