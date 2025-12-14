La Signora tra voci e campo Spalletti | Conta il risultato

L'articolo esplora le recenti dichiarazioni di Spalletti sulla rilevanza del risultato, in un contesto segnato da tensioni e polemiche. Dopo il recente incidente di Tether, la Juventus ribadisce il suo orgoglio e i valori fondamentali, sottolineando che la propria identità non è negoziabile.

Dopo il botto di venerdì sera da parte di Tether, la risposta ufficiale della società: «La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita». Così, tramite videomessaggio e indossando una felpa vintage, si è espresso John Elkann, poche ore dopo la proposta di acquisizione del 100% del club da parte di chi al momento è il secondo azionista della società: il cda aveva già respinto all’unanimità la proposta e, in attesa magari Sono arrivato da poco ma fa piacere sentire la forza e la passione di John Elkann e della famiglia Non è un luogo ma una condizione, chi veste la maglia della Juventus deve esserlo sempre di ulteriori sviluppi mai da escludere, la palla passa adesso alla squadra. Ilgiornale.it Cinque domande a Spalletti dopo la sconfitta della Juventus a Napoli - La notte del Maradona mette nel mirino della critica le scelte di Spalletti: ecco cinque domande per il tecnico juventino. panorama.it

